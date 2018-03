Zur Freude der Aktionäre von The Walt Disney Company (WKN:855686) hat Black Panther neue Rekorde an den Kinokassen gebrochen.



Ursprünglich war erwartet worden, dass der Film an seinem Debütwochenende 100 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen generieren würde ? aber diese Marke pulverisierte er geradezu und spielte 202 Millionen US-Dollar an drei Tagen und 242 Millionen US-Dollar an dem viertägigen Wochenende ein. Damit findet sich der Film in einem erlesenen Umfeld wieder: Er erreichte den fünften Rang in der Liste der besten Eröffnungswochenenden aller Zeiten, hinter den amtierenden Champions Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: Die letzten ...

