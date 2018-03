Haben sich russische Bürger in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt? Wladimir Putin verlangt dafür nun Beweise von Seiten der USA.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat von den USA stichhaltige Beweise für die Vorwürfe verlangt, russische Bürger hätten sich in den US-Wahlkampf eingemischt. Die Anschuldigungen bezeichnete Putin in einem am Freitagabend ausgestrahlten Interview des Fernsehsenders NBC als "Geschrei und Gebrüll" im US-Kongress.

In den USA ermitteln mehrere Kongressausschüsse, die Bundespolizei FBI und der Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre. Muellers Büro hatte im Februar 13 russische Bürger und drei Unternehmen ...

