Die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sind weiterhin schlecht. Jetzt droht Pjöngjang den USA wegen eines gemeinsamen Manövers mit Südkorea.

Nordkorea hat den USA wegen des angekündigten Frühjahrs-Manövers mit den südkoreanischen Streitkräften mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollten die USA die Übungen abhalten und die Sanktionen gegen Nordkorea aufrechterhalten, werde die Führung in Pjöngjang auf ihre Weise darauf antworten, und die USA trügen die Verantwortung für die Konsequenzen daraus, hieß es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Die USA versuchten, über der koreanische Halbinsel "die dunklen Wolken des Krieges" heraufziehen zu lassen. "Die USA schwimmen gegen den Strom der Entspannung auf der koreanischen ...

