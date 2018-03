Manche Verbraucher rufen ihre Belege mittlerweile nur noch online ab. In welcher Form müssen sie aber wie lange aufbewahrt werden?

Ausgedruckt, kurz angeschaut und schließlich auf den Berg der Vorgänger geheftet. So sieht oft das nicht gerade spannende Leben eines Kontoauszugs aus. In vielen Haushalten stehen noch die gesammelten Kontoauszüge der vergangenen fünf oder gar zehn Jahre im Schrank. Zwar gibt es für Privatpersonen offiziell keine allgemeine Aufbewahrungspflicht - in manchen Fällen sollten Kontoauszüge als Zahlungsbelege aber aufbewahrt werden.

Etwa bei Zahlungen, die das eigene Grundstück betreffen. So müssen Handwerker- und Dienstleistungsbelege grundsätzlich zwei Jahre archiviert werden. In manchen Fällen will der Staat hierbei kontrollieren können, ob das Unternehmen die Umsatzsteuer korrekt ausgewiesen hat. Trotzdem lohnt es sich für Kunden, den Kontoauszug fünf Jahre aufzubewahren: Nach diesen endet die gesetzliche Gewährleistungspflicht für Handwerkerleistungen. Die zwei- und fünfjährige Frist beginnt jeweils erst zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres. Wenn man einen Gärtner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...