die Vorzugsaktie von Volkswagen ist am Freitag weiter unter Druck geraten. Nur leicht, aber das Bild im Chart scheint eine kleine Trendwende zu vollziehen. Nun könnte es wieder enger werden, so die Meinung der Chartanalysten, die dabei auch auf den Umstand verweisen, dass die Aktie bereits am vierten Tag hintereinander verloren hat. Innerhalb einer Woche ging es um gut 5 % nach unten. Das ist mehr als deutlich. Im Detail: Die Aktie gab sogar mehr als 6 % binnen zwei Wochen ... (Frank Holbaum)

