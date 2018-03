SailPoint Technologies Holdings Inc. (NYSE: SAIL), der führende Anbieter von Lösungen im Bereich Identity Governance für Unternehmen, gab heute bekannt, dass es erneut als führendes Unternehmen in Gartners "Magic Quadrant for Governance and Administration (IGA)", der am 21. Februar 2018 erschien, genannt wurde. Gartner führte eine Unternehmens- und Produktbewertung der IGA-Lösungen von SailPoint durch und nannte daraufhin SailPoint als führendes Unternehmen aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision und Umsetzungsfähigkeit.

SailPoint konzentriert sich auf seine Innovationstätigkeit im Bereich Identity Governance, um Identitätslösungen zu entwickeln, die mit dem wachsenden regulatorischen Umfeld weltweit und den zunehmenden Cyber-Bedrohungen für Unternehmen Schritt halten, während sie IT-Abteilungen bei der Betreuung von Nutzern unterstützen. SailPoint testet weiterhin die Grenzen der IGA-Marktdefinition, indem es Innovationen im Bereich Identitätsanalyse vorantreibt und seine Plattform um die Zugangskontrolle von in Dateien gespeicherten Daten erweitert.

Mehr als 930 Kunden aus praktisch jeder Branche, darunter sechs der fünfzehn führenden Banken, vier der sechs führenden Krankenversicherer und Pflegedienstanbieter sowie elf der fünfzehn größten Bundesbehörden, verlassen sich auf die Lösungen von SailPoint. Ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von SailPoint, seine Identitätsplattform weiterzuentwickeln, ist seine Kundenbindungsrate, die konstant mehr als 95 Prozent beträgt.

"SailPoint erfindet IGA ganz neu. Es reicht mittlerweile nicht mehr aus, nur den Zugang zu strukturierten Daten zu kontrollieren, sondern es ist nötig, den Zugang zu von in Dateien gespeicherten Daten miteinzubeziehen", so Kevin Cunningham, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von SailPoint. "Identity Governance muss für sämtliche Identitäten, Anwendungen und Daten funktionieren, während unsere Kunden mittels Identitätsanalyse und maschinellem Lernen befähigt werden, intelligenter zu verwalten. Das ist das neue Terrain für Identity Governance."

Kostenfrei lesen können Sie den am 21. Februar 2017 veröffentlichten "Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration" für das Jahr 2018 unter https://www.sailpoint.com/gartner

