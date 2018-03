Liebe Leser,

mehr als 6 % verlor die Deutsche Bank Aktie in dieser Woche. In den letzten fünf Wochen hat die Aktie somit 20,6 % an Wert verloren. Charttechnisch betrachtet setzt sie damit sowohl den primären als auch den sekundären Abwärtstrend fort. Das nächste technische Ziel könnte im Bereich der unteren Begrenzung des sekundären Trendkanals liegen. Diese verläuft derzeit in etwa bei 11,50 Euro je Aktie. Sollte der Trendkanal nach unten verlassen werden, könnten die 10 Euro je Aktie ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...