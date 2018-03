In Italien können bei der Wahl am Sonntag populistische Parteien mit einem Erfolg rechnen. Ökonomen blicken mit großer Sorge auf das Land.

Deutsche Ökonomen blicken kurz vor der Parlamentswahl in Italien mit großer Sorge auf das Land. Der Grund: Die Wahlprogramme der Parteien mit ausufernden Versprechen für neue Staatsausgaben und der Absage an Strukturreformen lassen befürchten, dass der notwendige Reformweg nicht beschritten wird.

So fürchtet der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, dass Italien nach der Parlamentswahl in eine folgenschwere Schuldenkrise stürzen könnte. Durch das sogenannte OMT-Programm zum gezielten Kauf von Staatsanleihen unter Druck geratener Staaten habe die Europäische Zentralbank (EZB) Italien Zeit für Reformen verschafft. Diese Zeit habe das Land aber nicht genutzt. "Es droht ein weiterer schleichender Anstieg der Staatsverschuldung bei stagnierender Wirtschaft, der langfristig doch in eine Staatspleite führen könnte", sagte Fuest dem Handelsblatt.

Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) warnte vor dem Fall, dass Italien nach der Wahl eine Regierung erhalten sollte, die ähnlich wie die Regierung Griechenlands Anfang 2015 auf Konfrontationskurs mit der Euro-Gruppe geht. "Eine populistische Regierung in Rom wäre ein politisches und ökonomisches Hochrisikoszenario, das eine neue Phase ökonomischer und politischer Unsicherheit einläuten würde und letztlich den Bestand von Euro-Zone und EU gefährden könnte", so Heinemanns Einschätzung.

