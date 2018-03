Liebe Leser,

die Weltwirtschaft hat sich in den ersten 9 Monaten erholt. Insbesondere China verzeichnete eine stabile Wirtschaft, unterstützt durch Infrastrukturausgaben. Aber auch die japanische Wirtschaft erholte sich moderat, was sich in einem Anstieg der Unternehmensproduktion niederschlug. Nippon Steel erzielt rund die Hälfte seines Umsatzes im Ausland und liefert Stahl für die Bau-, die Werft- und die Autoindustrie. Die Lockerung der Geldpolitik des Landes führte zu einer Abwertung ... (Volker Gelfarth)

