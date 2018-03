Ein Parteichef fiel im Wahlkampf mit rassistischen Sprüchen auf, Silvio Berlusconi ist zurück. Premier Gentiloni liegt aktuell nur auf Platz drei.

Silvio Berlusconi ließ nichts aus in diesem kurzen Wahlkampf in Italien. Jeden Abend trat er in einer anderen Talkshow auf, um von seiner versprochenen "Flattax" zu sprechen, er ließ twittern ohne Pause und am Ende brachte "Chi", zu deutsch "Wer", das auflagenstärkste Klatschblatt sogar noch eine Homestory des 81-Jährigen und seiner Freundin Francesca Pascale, 32.

Der Einsatz, getrübt von einigen Aussetzern im Fernsehen, scheint sich gelohnt zu haben, sein Mitte-rechts-Bündnis unter Führung seiner Forza Italia schob sich in den letzten Tagen immer mehr nach vorne. Umfragen werden seit zwei Wochen nicht mehr veröffentlicht, aber Stimmungen zirkulieren. Nach dem neuen Wahlgesetz, einer Mischung von Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht, ist es aber unwahrscheinlich, dass eine Partei auf Anhieb die absolute Mehrheit erzielt. Ein Patt zeichnet sich ab und danach langwierige Koalitionsverhandlungen. Es liegt nach der Wahl bei Staatspräsident Sergio Mattarella, einen Politiker zu bestimmen, der versucht, eine Regierung zu bilden.

Und Berlusconi kann kein Premier werden, da er wegen einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung - einer seiner vielen Prozesse - bis 2019 kein öffentliches Amt mehr ausüben darf. Deshalb zauberte er zwei Tage vor der Wahl seinen Joker aus der Tasche: Antonio Tajani, EU-Parlamentspräsident, und sein treuer Paladin seit der ersten Stunde. Ja, er stehe bereit, twitterte Tajani am Freitag.

Berlusconi ist ein Wahlbündnis mit der populistischen Lega eingegangen, die ihr Attribut ...

