In der Samstagabendpartie des 25. Bundesliga-Spieltags haben sich Leipzig und Dortmund mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Jean-Kevin Augustin brachte die Leipziger in der 29. Minute in Führung, Marco Reus glich nur neun Minuten später aus.

Das Endergebnis spiegelte das Kräfteverhältnis wider. Beide Teams zeigten sich offensiv, lauerten aber auch auf Umschaltsituationen. Das führte auch in der zweiten Hälfte zu Riesenchancen, die beiden Mannschaften den Sieg hätten bringen können. Damit bleibt Leipzig auf Rang sechs, Dortmund ist auf Platz drei - hinter den Bayern und Schalke.