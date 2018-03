Liebe Leser,

voestalpine erreichte vor dem Hintergrund des stärksten Konjunkturaufschwungs der vergangenen 10 Jahre in den ersten 9 Monaten 2017 bei Umsatz und Ergebnis auch im langjährigen Vergleich absolute Spitzenwerte. Der Umsatz stieg um 16,8% auf 9,5 Mrd €. Noch deutlicher fiel die Steigerung in den einzelnen Sparten - verbunden mit entsprechenden Margenausweitungen - aus. So verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 53,1% auf 835 Mio €. Unterm Strich stieg der Gewinn um ... (Volker Gelfarth)

