Italien-Wahl, SPD-Mitgliederentscheid über die Große Koalition und ein heraufziehender Handelskrieg machen die Börse zu einer Hochrisiko-Veranstaltung für Aktionäre.

Unsicherheit mögen Aktienanleger nicht. Wenn schwer einzuschätzende Risiken drohen, steigen sie aus und warten ab. Das haben sie auch am Freitag getan, der Dax gab um 2,3 Prozent auf 11.914 Punkte nach. Ende Januar noch hatte der Leitindex noch bei 13.597 Punkten ein Rekordhoch markiert. Auslöser der Kursverluste war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium in die USA zu verhängen.

Und nicht zu vergessen: Es lief noch der "Countdown für den Super-Sonntag", wie die italienische Großbank Unicredit die Zeit vor dem Tag beschreibt, an dem Italien ein neues Parlament wählt und in Deutschland die SPD-Mitglieder entscheiden, ob das Land in der nächsten Legislaturperiode von einer Großen Koalition aus CDU und SPD regiert wird.

Um Prognosen, wie sich die Kurse bei einem Wahlsieg der einen oder anderen Koalition in Italien bewegen, drücken sich die Experten der Bank. In Italien wird keine klare Mehrheit für eines der Parteienbündnisse erwartet. Langwierige Koalitionsverhandlungen wären die Folge "Das ist aber für die Finanzmärkte kein Beinbruch. Italien hat viel Erfahrung mit solchen schwierigen Regierungsbildungen", meint Martin Hüfner, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Assenagon.

