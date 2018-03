Das Problem der faulen Kredite der italienischen Banken ist nicht gelöst. Vor der Parlamentswahl versucht die Regierung, ein rosiges Bild zu zeichnen.

Italiens notleidende Kredite werden zu einem beliebten Investitionsobjekt von Investoren. Die Banken bekommen dadurch mehr Freiraum für profitables Geschäft und können wieder mehr Kredite vergeben. Italiens Banken führen europaweit die meisten notleidenden Kredite (non-performing loans oder NPLs) in ihren Bilanzen. Doch in den letzten zwei Jahren werden mehr und mehr dieser Kredite von Investoren aufgekauft. Fabrizio Pagani, der Stabschef des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen sagte zu Bloomberg, dass die Zeit der faulen Kredite in Italien vorbei sei. Mit 224 Milliarden Euro trugen Italiens Banken fast genauso viele NPLs in ihren Bilanzen wie die Banken im Vereinigte Königreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in Portugal und in Irland zusammen (siehe Abbildung 1). Im Jahr 2017 hat sich der Bestand an NPLs in Italien jedoch um mehr als 120 Milliarden Euro reduziert. Italien ist damit laut einer Studie von Deloitte der aktivste Markt für ...

