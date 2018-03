Bei Fabasoft entwickelt sich das Geschäft weiter großartig. Die Tochtergesellschaft - eine echte Perle - Mindbreeze gewinnt weiterhin sehr spannende Kunden. Neu dazugekommen ist jüngst die amerikanische Food and Drug Administration. Besser bekannt unter dem Namen FDA. Die US-Gesundheitsbehörde gilt gerne als recht eigensinnig und hat ab und an "America First" verinnerlicht. ...

