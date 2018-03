MOSKAU (Dow Jones)--Russland löst eine weitere Konfrontation zwischen mit Ukraine aus. Moskau zerreißt seine Verträge über die Versorgung des Nachbarn mit Erdgas und weckt zugleich Befürchtungen, dass es im Winter europaweit zu neuen Engpässen bei der Gasversorgung kommen könnte.

Die Ukraine beschuldigte Russland am Wochenende, seine Rolle als Gaslieferant zu untergraben und warnte davor, dass Moskau die riesigen Mengen an Gas, die es durch die Ukraine nach Europa leitet, als politische Waffe einsetzen könne.

Die Spannungen zwischen beiden Staaten sind ohnehin extrem hoch wegen des Konflikts in der Ostukraine zwischen Regierungskräften und pro-russischen Separatisten, von denen Kiew und der Westen sagen, dass sie von Russland kontrolliert werden und russische Streitkräfte einschließen. Russland bestreitet.

Russische Energiebeamte sagten, dass Streit sei ökonomischer und spiegele die Uneinigkeit mit einer Schiedsentscheidung wider, die gerade zu Gunsten der Ukraine ausging. Die Situation weckt Erinnerungen an frühere Gaskämpfe zwischen Moskau und Kiew in den Jahren 2006 und 2009, die Europa mit Lieferengpässen belasteten. Aber dieses Mal könnte es anders laufen, denn Moskau hat nicht mehr den gleichen Würgegriff auf die europäische Energieversorgung wie früher.

Die Ukraine hat seit mehr als zwei Jahren kein russisches Gas mehr erhalten, erwartete aber, dass die Lieferungen in diesem Monat wieder aufgenommen werden. Der russische Energieriese Gazprom hatte verkündete, die Verträge nicht einzuhalten. Die Ukraine konnte jedoch bis Samstagmorgen neue Verträge über Gaslieferungen aus Polen, der Slowakei und Ungarn abschließen, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet.

Währenddessen strömte das gesamte russische Gas, das quer durch die Ukraine nach Europa fließt, weiter. Gazprom hat nur die Lieferverträge mit der Ukraine selbst gekündigt. "Für Europa ist das Risiko weg", sagte Andriy Kobolyev, der Leiter der staatlichen ukrainischen Gasgesellschaft Naftogaz, in einem Interview. "Wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass die künstliche Krise, die Russland zu schaffen versuchte, nicht eintritt."

Dennoch untergraben die Aktionen das Image, das Russland als zuverlässiger Lieferant zu pflegen versucht hat, und weckten in Europa die Befürchtung einer Eskalation inmitten des kalten Winters. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, warnte, dass die Situation "nicht nur die direkte Lieferung von Erdgas an die Ukraine, sondern möglicherweise auch den Transit von Erdgas in die EU betrifft". Er sagte auch, er werde mit Gazprom und Naftogas in Kontakt treten, um nach einer Verhandlungslösung zu suchen.

Kobolyev sagte, Russland habe den Druck auf die Pipeline für Transitlieferungen nach Europa um bis zu 20 Prozent reduziert. Der fehlende Druck zwang die Ukraine, mehr Energie aufzuwenden, um das Gas nach Europa fließen zu lassen, da der Druck nicht von russischer Seite kam. "Die Entscheidung, auf den Liefervertrag scheitern zu lassen, wurde nicht von Gazprom getroffen. Ich glaube, es wurde im Kreml getroffen", sagte Herr Kobolyev.

Die Aktionen folgen einer Entscheidung des Stockholmer Schiedsgerichts Anfang dieser Woche, die Gazprom gezwungen hat, 2,5 Milliarden Dollar an Naftogas zu zahlen. Das Schiedsverfahren zwischen den beiden Unternehmen war im Juni 2014, auf dem Höhepunkt der Krise zwischen Moskau und Kiew, eingeleitet worden. Die Entscheidung ebnete den Weg für die Ukraine, die Importe von russischem Gas ab März auf der Grundlage eines bestehenden Vertrags wieder aufzunehmen. Gazprom sagt jedoch, dass die Schiedsentscheidung einseitig gewesen sei und beschloss, den Vertrag zu kündigen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2018 01:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.