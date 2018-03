Der Dienstag entwickelt sich zu einem ruhigen Tag in den Kryptowährungsmärkten - zumindest was die Kurse angeht. Während sich die meisten großen Kryptowährungen nicht viel bewegt haben, gibt es einen großen Rechtsstreit mit einem Mann, der behauptet, Bitcoins (BTC-USD) Schöpfer zu sein.



Außerdem ergab eine neue Umfrage, dass eine von Amazon.com erstellte Kryptowährung möglicherweise der Schlüssel zu einer weit verbreiteten Einführung von virtuellem Geld sein könnte.

Heutige Kryptowährungspreise

Hier ist ein Blick auf die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, und wie sehr sich diese in den letzten 24 Stunden verändert haben.



Datenquelle: www.investing.com. Kurse und tägliche Änderungen am 27. Februar 2018 um 15.00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...