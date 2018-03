(Wiederholung)

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor Bekanntgabe des Mitgliederentscheides über eine Neuauflage der Großen Koalition (Groko) in Berlin stürzt die SPD laut einer neuen Umfrage auf ein Allzeittief in der Wählergunst ab. Die Sozialdemokraten erreichen nur noch halb so viele Wähler wie CDU/CSU. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, gibt die SPD einen Zähler nach und kommt nur noch auf 16 Prozent. Dies ist der schlechteste je von Emnid gemessene Wert für die SPD. Die Union ist mit erneut 33 Prozent nun mehr als doppelt so stark.

Die AfD liegt unverändert bei 15 Prozent und ist nun fast so stark wie die SPD. Die Grünen können sich um einen Punkt auf 12 Prozent verbessern, die Linke erreicht erneut 11 Prozent. Die FDP wäre im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt schwächer und würde 9 Prozent erreichen. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt.

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 22. und 28. Februar 1890 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Die gestellte Frage lautete: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

