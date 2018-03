Liebe Leser,

Danone hat überzeugende Zahlen für die ersten 9 Monate präsentiert. Der Umsatz stieg um 12%, im 3. Quartal sogar um 16,6%. Zur Ergebnisentwicklung hat sich das Management allerdings nicht geäußert. In allen Sparten und Regionen ist Danone gewachsen. Besonders gut liefen die Geschäfte mit Babynahrung und Mineralwasser in China. In Nordamerika hat der Konzern von der WhiteWave-Übernahme profitiert. Die Ergebnisprognose für 2017 wurde konkretisiert.

Danone wird sich noch ... (Volker Gelfarth)

