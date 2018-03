Rund 15 Prozent der Chefs wechseln jährlich das Unternehmen. Für Firmen kann das teuer werden. Wie Unternehmen Chefwechsel verhindern können.

Unternehmen verlieren bares Geld, wenn sie ihre CEOs und Manager nicht an ihrem Arbeitsplatz halten können. Rund 15 Prozent der CEOs weltweit wechselten 2016 laut einer Studie von "strategy&", einer Strategieberatung des Pricewaterhouse-Coopers-Firmennetzwerks, ihren Arbeitsplatz. Das Karussell der Führungskräfte kommt Unternehmen teuer zu stehen. - von Kosten für Headhunter über Reputationsschäden bis hin zu Verlust von Fachwissen und Kontakten an die Konkurrenz.

Der Schutz vor Fluktuation im Top-Management fängt bereits bei der Einstellung an. Daher haben gerade der Start und die ersten Monate einer neuen Führungskraft einen großen Einfluss darauf, ob sich der Neue willkommen fühlt, gerne mitarbeitet und sich optimal in die Firma und sein Team integriert.

Experten sprechen hier vom sogenannten "Onboarding" (An-Bord-holen). Dabei geht es vor allem darum, die neuen Führungskräfte so zu integrieren, dass es nicht schon in der Probezeit zu vorzeitigen Kündigungen oder zu Demotivation kommt (Statistiken zufolge endet jedes fünfte Arbeitsverhältnis bereits in den ersten sechs Monaten).

Im besten Fall fühlt sich der neue Mitarbeiter fachlich schnell sicher, weil er weder über- noch unterfordert ist und seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt und unterstützt wird. Gleichzeitig ist er sozial gut ins Team und kulturell optimal ins Unternehmen integriert, kennt und fördert also die Unternehmenskultur.

War das Onboarding früher oft auf die Integration am Arbeitsplatz beschränkt, rücken Arbeitgeber inzwischen auch in den privaten Lebensraum vor. Schließlich fühlen sich viele Firmen aufgrund des Fachkräftemangels und hoher Fluktuationsraten zu immer innovativeren Strategien gedrängt, Top-Personal zu gewinnen, zu motivieren und zu halten.

"Ebenso wie im Kundengeschäft hat die Weisheit, ein Neukunde koste rund fünfmal mehr als das Halten eines Bestandskunden, auch im Personalwesen Gültigkeit", erklärt Viktor Gilz, Gründer von Suite&Co. Das Unternehmen organisiert und gestaltet den persönlichen Lebensraum von Führungskräften.

Mitgründerin Lisa Mellinghoff sagt: "Indem sich der Arbeitgeber auch um das private Leben des Mitarbeiters bemüht, entsteht eine emotionale Bindung. Diese beflügelt die Motivation und Leistung des Arbeitnehmers und erhöht die Loyalität." Vorausgesetzt natürlich, man möchte bei einem Jobwechsel all diese ...

