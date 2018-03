Liebe Leser,

Kraft Heinz hat die noch nicht attestierten Zahlen für 2017 gemeldet. Der Umsatz stieg im 4. Quartal um 0,3% auf 6,88 Mrd $, hauptsächlich durch positive Währungseffekte in Höhe von 0,9 Prozentpunkten. Unter Ausklammerung der Währungsschwankungen und anderen Posten sank der organische Umsatz um 0,6%. In den USA, dem größten Markt des Konzerns, ging der organische Umsatz trotz höherer Preise um 1,1% zurück. Es wurden weniger Nüsse, Frischkäse und Aufschnitt verkauft, was teilweise ... (Volker Gelfarth)

