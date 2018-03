BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Basis hat sich mehrheitlich für eine neue große Koalition mit CDU und CSU ausgesprochen. Rund 66 Prozent stimmten mit Ja. Die Reaktionen:

"Danke für die leidenschaftliche Debatte der letzten Wochen. Jetzt: Vernünftig regieren und die SPDerneuern."

(SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter)

"66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei."

(Thomas Oppermann, SPD, Vizepräsident des Deutschen Bundestages)

"Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir Jusos Sorge tragen - kein SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los."

(Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, auf Twitter)

"Zwei-Drittel für den Koalitionsvertrag sind ein sehr gutes Ergebnis. Wir übernehmen jetzt Regierungsverantwortung und werden gleichzeitig die SPD neu aufstellen."

(Hubertus Heil, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion)

"Stolz auf meine Partei. Das war eine Sternstunde innerparteilicher Demokratie, von der sich andere eine Scheibe abschneiden können."

(Burkhard Lischka, SPD-Bundestagsabgeordneter, auf Twitter)

"An die Arbeit jetzt! Deutschland & Europa"

(Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes, CDU, auf Twitter)/bcf/DP/zb

