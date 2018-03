BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat sich bei der Parteibasis für die hohe Beteiligung am Mitgliederentscheid der SPD bedankt. "So geht Demokratie! Danke an alle, die sich eingebracht haben!", schrieb Barley am Sonntagmorgen bei Twitter. Nun gehe es daran, gut zu regieren und die Partei zu erneuern. Beim Mitgliederentscheid hatte die SPD-Basis mit rund 66 Prozent dem mit CDU und CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt./bcf/DP/zb

