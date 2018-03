Karsten Kagels ist definitiv kein Unbekannter in der Szene, eher schon ein alter Hase. Wer so lange an der Börse ist, hat eine Menge Erfahrung gesammelt. Diese teilt Herr Kagels in Form mehrerer kostenpflichtiger Angebote oder auch kostenfrei hier auf Trading-Treff als Autor. Einen dieser kostenpflichtigen Dienste haben wir genauer unter die Lupe genommen, und zwar den DAX-Future Trader für Swingtrader. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...