Liebe Leser,

Nestlés organisches Wachstum im Geschäftsjahr 2017 lag zwar innerhalb der angegebenen Bandbreite, aber unter unseren Erwartungen. Die Umsatzsteigerung in Europa und Asien war erfreulich, doch das Handelsumfeld in Nordamerika und Brasilien blieb weiterhin herausfordernd. So nahm der Umsatz nur um 0,36% auf 89,8 Mrd SFr zu. Das organische Wachstum in den USA verlangsamte sich sogar aufgrund der schwachen Konsumentennachfrage im 2. Halbjahr. Brasilien behielt in einem schwierigen ... (Volker Gelfarth)

