Wien - Das Wettrennen um die ersten autonomen Autos gleicht einem Pokerspiel mit höchsten Einsätzen, bei dem zwar alle mitbieten, aber nur wenige gewinnen können, heisst es in einer Deloitte-Studie.

In den jüngsten drei Jahren seien mindestens 80 Milliarden Dollar in die Technologie investiert worden, zeigt eine Brookings-Schätzung. Aber es werde aber nicht leicht, damit Geld zu verdienen, da viele Konsumenten nicht bereit sind, für ein autonomes Auto mehr zu zahlen.

Die Hälfte der Konsumenten in Deutschland, aber auch rund ein Drittel in Ländern wie den USA oder Japan, würden dafür nicht tiefer in die Tasche greifen, ergab eine Deloitte-Umfrage unter 22'000 Konsumenten in 17 Ländern. Und die Beträge, die doch zusätzlich locker gemacht würden, seien ein Pappenstiel im Vergleich zu den gigantischen Investitionen.

Schon jetzt sind konventionelle Autos so teuer, dass viele auf Mobilitätsmodelle mit Car-Sharing setzen. Hochpreisige autonome Fahrzeuge könnten diesen Trend sogar beschleunigen, ergibt die Analyse von Deloitte.

Eigenes Auto wird zum Luxus

Sogar in den traditionell ...

