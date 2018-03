Knapp eine Million Handwerksbetriebe gibt es in Deutschland - und vielen fehlen nicht nur die Lehrlinge. 200 000 Betriebsinhaber erreichen in den kommenden Jahren das Ruhestandsalter.

Neue Chefs gesucht: Etwa ein Fünftel aller deutschen Handwerksbetriebe steht in den nächsten Jahren vor der Übergabe. Das ist nach Einschätzung der Handwerkskammern vor allem für die Betriebe eine Herausforderung, in denen es keine Erben gibt oder diese das Unternehmen nicht fortführen wollen oder können. "In den nächsten fünf bis sechs Jahren sind es 200 000 Unternehmen, die zur Übergabe anstehen", sagt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). "Das ist ein Riesenthema für die Handwerkskammern."

Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...