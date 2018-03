DÜSSELDORF (Dow Jones)--Volkswagen will laut einem Medienbericht ihre Nutzfahrzeugsparte mit den Marken Scania und MAN möglichst bald an die Börse bringen. Noch in diesem Monat soll mit der Umwandlung der Volkswagen Truck & Bus GmbH in eine Aktiengesellschaft das Fundament für den Börsengang geschaffen werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Ziel sei es, in diesem ersten Schritt die "Kapitalmarktfähigkeit" zu erreichen.

In einem nächsten Schritt sollen dann Investmentbanken engagiert werden, die bei potenziellen Investoren für den Geschäftsbereich mit rund 80.000 Mitarbeitern werben sollen. "An der Börse soll die Aktie dann im Frühjahr kommenden Jahres erstmals gehandelt werden", zitiert das Blatt einen namentlich nicht genannten Manager. Das Unternehmen selbst äußerte sich gegenüber dem Handelsblatt nicht zu der geplanten Umwandlung der Sparte in eine Aktiengesellschaft. Eine Sprecherin verwies auf frühere Aussagen, wonach der Börsengang eine mögliche Option sei.

Die Lkw-Sparte soll nach Siemens Healthineers der zweitgrößte Börsengang der vergangenen Jahre werden, wie das Blatt weiter berichtet. Volkswagen Truck & Bus dürfte nach Einschätzung von Experten den Wolfsburgern einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Kassen spülen. Laut Kreisen will VW zunächst die Mehrheit an der Sparte behalten.

Final beschlossen sei der Börsengang nicht. Dazu müssten noch weitere Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats erfolgen, hieß es laut Handelsblatt im Konzern. Außerdem müssten nun auch die Betriebsräte formal eingebunden werden. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen.

