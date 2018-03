FRANKFURT (Dow Jones)--Der Daimler-Vorstand sträubt sich nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) dagegen, mit dem neuen chinesischen Großaktionär Li Shufu Technologie und Wissen zu teilen. Man habe keinerlei Bedarf für neue Partnerschaften in China, berichtet das Blatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Vor allem wolle Daimler nicht die bisherigen Partner in China verärgern. Nirgendwo verkauft Daimler mehr Fahrzeuge als in China, wo der Konzern bereits Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC und BYD unterhält. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires am Sonntag nicht kommentieren.

Li Shufu, Gründer des chinesischen Autoherstellers Geely, kontrolliert neuerdings knapp zehn Prozent der Daimler-Aktien und hatte den Einstieg damit begründet, Mercedes-Benz auf dem Weg zu Elektromobilität und autonomem Fahren zu begleiten. Gegen diesen Wunsch nach Partnerschaften wehrt sich nun die deutsche Seite. Ein Kauf von Aktien schließe nicht das Recht auf gemeinsame Projekt ein, zitiert die FAS einen namentlich nicht genannten Manager aus dem Daimler-Umfeld. "Wenn durch die Beteiligung Know-How nach China abfließt, wird die Sache gefährlich", warnte in der FAS auch der Chef eines wichtigen Zulieferers.

March 04, 2018

