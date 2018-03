BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zur großen Koalition begrüßt. "Für die deutschen Unternehmen ist es gut, dass die Regierungsbildung jetzt zu einem Abschluss kommt", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zwar bürde der Koalitionsvertrag vielen Betrieben unnötige Lasten auf. "Doch wenn Parteien in einer politisch schwierigen Lage belastbare Kompromisse erzielen können, lösen sie immerhin das ein, was die Welt der Wirtschaft von Deutschland erwartet: solide Verhältnisse und hohe Verlässlichkeit."

Schweitzer forderte spürbare Steuerentlastungen für Unternehmen. Er wünsche sich, dass die künftige Regierung als Team zusammenwachse und die "wirtschaftliche Zukunft mutiger angeht als es nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrages aussieht". Beim SPD-Mitgliederentscheid hatte die Basis mit rund 66 Prozent dem mit CDU und CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt./poi/DP/zb

AXC0045 2018-03-04/12:01