MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die mehrheitliche Zustimmung der SPD-Basis zu einer neuen großen Koalition gelobt. "Alle sind erleichtert, dass Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Das Votum ist klar und deutlich", sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Jetzt könne in Berlin zügig eine neue Regierung gebildet werden. Söder verbindet mit der Regierungsbildung im Bund auch ganz persönliche Interessen. Er soll das Amt des Regierungschefs von CSU-Chef Horst Seehofer übernehmen. Dies soll noch im März geschehen.

Die SPD hatte zuvor in Berlin mitgeteilt, dass bei ihrem Mitgliederentscheid 66,02 Prozent für eine neue Koalition von Union und SPD unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestimmt haben. Seehofers Wechsel ins um die Bereiche Bauen und Heimat erweiterte Bundesinnenministerium dürfte damit perfekt sein/had/DP/zb

