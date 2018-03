SCHWERIN/BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hat die deutliche Zustimmung ihrer Partei zum Koalitionsvertrag mit der Union begrüßt. "Jetzt kommt es darauf an, die vielen guten Vorhaben, die im Koalitionsvertrag stehen, die gerade auch uns in Mecklenburg-Vorpommern voranbringen werden, für die Menschen umzusetzen", teilte sie in einer am Sonntag in Schwerin verbreiteten Erklärung mit. Dabei gelte es, Befürworter und Gegner der GroKo mitzunehmen./fp/DP/zb

