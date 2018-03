DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die nordrhein-westfälische SPD hat sich zufrieden über den Ausgang des Mitgliedervotums zu einer neuen großen Koalition geäußert. "Diese Entscheidung ist gut für unser Land und gut für die SPD", erklärten führende Parteivertreter des mitgliederstärksten Landesverbandes am Sonntag in einer in Düsseldorf veröffentlichten Mitteilung. Die NRW-SPD werde einen Beitrag zur Erneuerung der Partei leisten. "Inhaltlich, personell und organisatorisch braucht die SPD frischen Wind."/tob/DP/zb

