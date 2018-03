Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Bank hatte sich zuletzt etwas beruhigt. Nun sieht es wieder etwas ungünstiger aus, meinen charttechnische Analysten. Der Wert ist per Wochenanalyse um 4 % nach unten gefallen Die Aktie hat damit auch innerhalb von zwei Wochen ein deutliches Minus erreicht. In einem Monat ging es um 14 % abwärts. Das alles zeigt, die Aktie sei in einem charttechnischen Abwärtstrend, meinen die Charttechniker. die Aktie kann noch nicht einmal auf starke Unterstützungen ... (Frank Holbaum)

