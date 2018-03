Liebe Leser,

Steinhoff konnte nun an den Märkten nicht mehr verbergen, wie schwach der Wert eigentlich ist. Geht es nach Charttechnikern, sollte die Aktie in den kommenden Wochen mehr als bislang nachgeben und neue Tiefstkurse erreichen. Vielleicht ist sogar ein Totalverlust möglich? Sehen Sie selbst. Am Freitag verlor die Aktie mehr als 13 %. Damit ist das Wochenergebnis auf unfassbare 15 % Minus angewachsen. In einem Monat verlor die Aktie fast 30 %. All dies sind Zeichen für die Fortsetzung ... (Frank Holbaum)

