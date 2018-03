Slowakische Politiker geraten nach dem Mord an dem Enthüllungsjournalisten unter Druck. Nun reist eine EU-Delegation an.

Eine EU-Delegation soll einem Bericht zufolge Ermittlungen zum Doppelmord an einem slowakischen Investigativ-Journalisten und seiner Verlobten aufnehmen. Acht Vertreter des Europaparlaments reisten von Mittwoch bis Freitag in die Slowakei und sammelten Informationen über die Tat und deren Hintergründe, schrieb die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf EU-Kreise.

Auch Gespräche der Parlamentarier mit dem slowakischen Premierminister Robert Fico, mehreren Ministern und regierungskritischen Journalisten seien geplant. Laut Bericht gehört der deutsche Grünen-Politiker Sven Giegold zur Delegation. Das EU-Parlament dürfe "dem Verfall von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit" in Mitgliedstaaten "nicht tatenlos" zusehen, zitierte ihn das Blatt.

Nach dem Mord an Jan Kuciak stehen slowakische Politiker unter Druck: Er hatte über den Filz zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...