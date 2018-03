Die SPD-Mitglieder hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie haben sich gegen die Cholera entschieden. Das Ergebnis zeigt allerdings den desolaten Zustand der Partei - und die Gefahren für unser politisches System.

Zwei Drittel der SPD-Mitglieder sind dafür, dass die Partei in eine große Koalition geht - so oder so ähnlich lauten nun die Schlagzeilen.

Auf den ersten Blick stimmt die Aussage. Nur hält sie einer genaueren Betrachtung nicht stand. Und das gleich aus zwei Gründen, die den desolaten Zustand der SPD offenbaren: Dass man das Bündnis zwischen SPD, CDU und CSU noch immer als "Große Koalition" bezeichnet, ist eher der Tradition als der Realität geschuldet. Außerdem hat sich nur eine äußerst knappe Mehrheit der Sozialdemokraten aktiv für eine Regierungsbeteiligung ausgesprochen.

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids sieht im Detail so aus: Von den knapp 464.000 Stimmberechtigten haben sich gut 78 Prozent beteiligt; es gibt rund 240.000 gültige Ja-Stimmen. Das macht allerdings nur 51,7 Prozent echte Anhänger - und eben nicht 66 Prozent.

Der typische Einwand auf diese Rechnung lautet, niemand wisse, wie jenes Fünftel, das sich nicht beteiligt hat, abgestimmt hätte. Das stimmt. Angesichts des sozialdemokratischen Chaos der vergangenen Monate erscheint die Annahme, dass es sich dabei um große Fürsprecher einer Koalition handelt, allerdings mutig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...