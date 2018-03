mid Groß-Gerau - Wer bei der Marke Mazda an die kleinste Modellreihe denkt, hat zwangsläufig einen Kleinwagen mit Großstadtverkehr-Genen im Hinterkopf. Schön gemütlich in die kleinsten Parklücken pilotieren. Beim Ampelstart gern den anderen, sportlich ambitionierteren Verkehrsteilnehmern den Vortritt lassen und in puncto Motorenklang am besten keine großen Erwartungen haben. Tja. Das kann, muss aber nicht so sein. Denn mit dem 115 PS starken Mazda2 Skyactiv-G 115 i-ELOOP dürfen auch Kleinwagenpiloten ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...