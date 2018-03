US-Präsident Donald Trump droht damit, auch die Autoindustrie mit Strafzöllen zu belegen. Damit könnte er sich am Ende selbst schaden.

Das größte Werk von BMW steht nicht in Deutschland oder China, sondern im US-Bundesstaat South Carolina, genauer: in Spartanburg. In der US-Kleinstadt produzieren die Münchener ihre SUV-Modelle für den Weltmarkt - vom kompakten X3 bis zum großen X6.

Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, auch europäische Autos mit Strafzöllen zu belegen, dürfte in den Ohren der rund 8000 Angestellten wie eine Drohung klingen. Denn das US-Werk von BMW exportiert heute schon 70 Prozent seiner Fahrzeuge. Ein neuer Handelskrieg, den Trump mit seinen Strafzöllen heraufbeschwört, dürfte am Ende vor allem die US-Mitarbeiter hart treffen.

Ein Blick auf die Statistik beweist: Kein Hersteller ist amerikanischer als BMW. Als einziger Autokonzern bauen die Münchener mehr Autos in den USA, als sie verkaufen. Insgesamt importieren die deutschen Autohersteller anteilig nicht mehr Autos in die USA als die einheimischen Marken.

1,35 Millionen Fahrzeuge haben die deutschen Hersteller Audi, BMW (inklusive Mini), Daimler, Porsche und VW im Jahr 2017 in den USA abgesetzt. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...