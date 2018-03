Liebe Leser,

geht es für Evotec jetzt massiv nach oben? Die Chartanalyse bescheinigt dem Wert immer noch die Chance auf 20 % und mehr Kursgewinn. Allerdings gab es in dieser Woche eine schwierige Situation. Denn der Wert musste allein am Freitag mehr als5 % Abschlag hinnehmen. Die Aktie ist damit innerhalb von einer Woche um über 8 % nach unten gesackt. Damit ist auch das Ergebnis in zwei Wochen mit -7 % negativ, ebenso das 1-Monats-Ergebnis. Die Aktie ist im charttechnischen Seitwärtstrend, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...