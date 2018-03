Der Volkswagenkonzern beabsichtigt laut einem Medienbericht den Börsengang der Nutzfahrzeugsparte. Final beschlossen sei der Schritt jedoch nicht.

Volkswagen trifft einem Zeitungsbericht zufolge Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang seiner Nutzfahrzeugsparte. Noch in diesem Monat solle mit der Umwandlung der Volkswagen Truck & Bus GmbH in eine Aktiengesellschaft das Fundament dafür geschaffen werden, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise vorab aus seiner Montagausgabe. Ziel sei es, in diesem ersten Schritt die "Kapitalmarktfähigkeit" zu erreichen.

In einem ...

