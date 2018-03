Levi's lässt seine Jeans von Robotern altern. Die Automatisierung erreicht die Modewelt und bringt die gesamte Branche durcheinander.

Drei Jeans-Paare stehen straff gespannt nebeneinander. Eine Laserpistole brennt innerhalb von wenigen Sekunden modische Löcher in die Hosenbeine. Ein weiterer Schritt lässt den indigo-blauen Stoff verwaschener aussehen - als seien die Hosen schon jahrelang getragen worden. 90 Sekunden von neu bis Vintage.

Willkommen im Eureka Labor von Levi's in San Francisco. Hier hat das Unternehmen Levi Strauss, das einst die Jeans erfunden hat, diese Woche seine neuen Laser-Technologie vorgestellt.

Bleichen, ausfransen, Löcher reinschneiden, ohne dass der Stoff einreißt: Was bisher mühselig, mit viel Wasserverbrauch und oft mit giftigen Chemikalien von Hand erledigt wurde, können in Zukunft Roboter übernehmen. Für die Umwelt ein Segen. Für Donald Trumps "Make America great again"-Ideologie auch. In den Billiglohn-Ländern wie Bangladesch oder Pakistan könnten allerdings Hunderttausende Jobs gefährdet sein.

Die Automatisierung erreicht die Textilhersteller. Die Textilbranche war zwar historisch eine der ersten, die durch Webrahmen industrialisiert ...

