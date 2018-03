Liebe Leser,

die relative Stärke der Amazon-Aktie bleibt auch in dieser äußerst schwachen Woche für die Aktienmärkte deutlich erkennbar. Im Vergleich zum Schlusskurs aus der vergangenen Woche, schloss die Aktie die Woche nahezu unverändert ab. In den vergangenen zwei Wochen erzielte die Aktie mehr als 9 % an Zugewinnen. Charttechnisch betrachtet setzt die Aktie damit ihren Ausbruch aus dem primären Aufwärtstrend weiter fort. Sie war gleich zu Beginn des Jahres aus diesem ausgebrochen, ... (David Iusow)

