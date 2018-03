Liebe Leser,

die Aktie von Siemens ist in dieser Woche nun deutlich nach unten gelaufen. Aus Sicht von charttechnischen Analysten ergibt sich eine ganz besondere Situation. Dies gilt es zu beachten, da die Aktie mit einer besonderen Trendwende nach oben oder einem massiven Rücksetzer nach unten rechnen muss. Denn: die Aktie ist in einen charttechnischen Abwärtstrend übergegangen. Der Rücksetzer von 6,5 % binnen einer Woche ist zu deutlich gewesen. 15 % Abschlag in einem Monat sind gleichfalls ... (Frank Holbaum)

