Liebe Leser,

Amazon hat zum Ende der Woche minimal verloren. Dennoch wäre es überraschend, wenn der Wert nicht in den kommenden Tagen weitere Rekorde aufstellen sollte. Dies ist die Meinung von Chartanalysten, die vor allem von Chancen in Höhe von mehr als 20 % sprechen. Konkret: Die Aktie ist damit bezogen auf eine Woche zwar um fast 1 % nach unten gerutscht. Dennoch: Die sonstigen Zeiträume sind durchgehend grün. Die Aktie ist in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Die Werte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...