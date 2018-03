Die Zivilbevölkerung leidet am meisten unter den Kämpfen in der syrischen Rebellenregion. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht.

In der syrischen Rebellen-Enklave Ost-Ghuta sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) seit Mitte Februar fast 600 Menschen getötet worden. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden, teilten die UN am Sonntag in Genf mit. Die Gewalt in der von syrischen Regierungstruppen belagerten Region sei eskaliert.

