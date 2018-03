Im neuen Kabinett werden Ministerinnen sitzen, die bislang nicht durch Erfahrung oder großen Erfolg in ihrem Ressort aufgefallen sind. Das offenbart, wie wenig ernst die Versprechen im Koalitionsvertrag zu nehmen sind.

Er habe "null Ahnung vom Militär", schrieb kürzlich ein Wissenschaftler auf Facebook. Aber er höre gerne den Radetzky-Marsch und sei daher doch perfekt als Verteidigungsminister qualifiziert, scherzte er. Der Professor, der an einer der angesehensten Universitäten des Landes lehrt, spielte damit auf die vermutliche künftige Bundesministerin für Bildung und Forschung an.

Falls die SPD-Mitglieder der Neuauflage der Großen Koalition zustimmen, wird nach dem Willen der Bundeskanzlerin die CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek diesen Kabinettsposten übernehmen. Sie hat weder beruflich noch politisch bislang die geringste Berührung mit Bildungspolitik oder Wissenschaft vorzuweisen - abgesehen von einem Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre. In ihrem ersten Fernsehinterview auf dem Parteitag am Montag machte sie aus ihrer Ahnungslosigkeit auch keinen Hehl: "Ich werde solange fragen, bis ich ein gutes Gefühl habe, wie der Hase da so läuft." Das Interview wanderte sofort durch die E-Mail-Postfächer von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Entsetzen, Sarkasmus, Häme waren eine häufige Reaktion.

Karliczek selbst hat den Spott nicht zu verantworten. Sie hat sich schließlich nicht um das Ministeramt beworben. Und welcher Abgeordnete würde schon das unverhoffte Geschenk ablehnen, ins Kabinett aufzusteigen.

Natürlich: Politischer Erfolg beruht nicht nur auf fachlichen Kenntnissen, sondern nicht zuletzt auf politischen Fähigkeiten, zum Beispiel Durchsetzungs- und Überzeugungsfähigkeit. Eine direkt gewählte Abgeordnete wird schon nicht ganz unbegabt in dieser Hinsicht sein, erst recht, wenn sie sich offenbar als Parlamentarische Geschäftsführerin (es gibt fünf in der Unionsfraktion) bewährt hat. Also ist es nicht unmöglich, dass sich Karliczek in den nächsten Jahren als großes Talent entpuppt - so wie einst eine Physikerin, die Helmut Kohl 1990 völlig überraschend zur Ministerin für Frauen und Jugend machte. Angela Merkel wurde damals Ministerin, weil Kohl eine junge Frau im Kabinett wollte, vor allem eine mit unbelasteter DDR-Biografie. Das Ressort "Jugend und Frauen" hielt Kohl vermutlich ebenso für "Gedöns" wie sein Nachfolger Schröder. Ahnungslosigkeit von der Materie schien verkraftbar, da andere Kriterien wichtiger waren.

Aber ist Ahnungslosigkeit ...

