Campbell hat im 1. Quartal weniger umgesetzt und verdient und damit die Markterwartungen verfehlt. Belastet haben der zunehmende Wettbewerb im Suppengeschäft, gestiegene Preise für Karotten wegen schlechter Ernten sowie höhere Transportkosten im Zusammenhang mit den Wirbelstürmen in den USA. Die Sparte Campbell Fresh rutschte sogar in die roten Zahlen. Lediglich in der Sparte Global Biscuits & Snacks sind Umsatz und operatives Ergebnis gestiegen. Geholfen hat die starke Nachfrage ... (Volker Gelfarth)

