Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie hat einen Verlust auf Wochenkerzenbasis erleiden müssen. Es steht ein Minus von ca. 5,9 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet notierte sie zum Handelsschluss am Freitag wieder unterhalb des sekundären Aufwärtstrends. Allerdings wurde das letzte Tief noch nicht unterschritten. Dieses liegt in etwa bei 11,60 Euro je Aktie. Sollte es in der nächsten Woche unterschritten werden, so könnte der Ausbruch aus dem sekundären Trendkanal valide werden. Das nächste ... (David Iusow)

