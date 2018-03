Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat am Freitag einen kleinen, aber möglicherweise bedeutenden Schritt nach unten gemacht. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten, die der Aktie bei Kursen von nun weniger als 13 Euro die Chance bescheinigen, auf bis zu 10 Euro zu fallen. Das wären immerhin mehr als 20 % Rückschlagpotenzial. Sollten Anleger trotzdem halten? Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Daran gibt es nun keinen Zweifel mehr, so die Experten. Dabei ist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...